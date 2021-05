Ortskernentwicklung Rankweil auf der Zielgeraden

Unter dem Motto „Für Rankweil gemacht“ wurde die Rankweiler Ortskernentwicklung in jeder Phase des Prozesses und bei allen Schritte mit den Beteiligten – unter anderem auch allen Rankweiler Fraktionen – laufend abgestimmt.

In den inzwischen vorliegenden Masterplänen sind unter anderem die Nutzung der Erdgeschoße, 20 Schlüsselgrundstücke sowie Kriterien für die Gestaltung festgehalten. Letztere umfassen beispielsweise maßvolle Verdichtung, Weiterentwicklung der vorplatzbildenden, gegliederten Straßenraumstruktur, Erhaltung von Sichtachsen von und zur Basilika, oder ortstypische Fassadengliederung, durchgängige Farbkonzepte sowie die Gestaltung der Dachlandschaft oder die räumliche Beziehung von Architektur und Grünraum. Jedes einzelne Gebäude an den Hauptstraßen im Ortszentrum wurde außerdem hinsichtlich Denkmalschutz, erhaltenswürdiger Baustruktur sowie Baumbestand betrachtet.

Interessengruppen laufend eingebunden Zu den Workshops eingeladen waren engagierte Bürger*innen, Vertreter*innen der Marktgemeinde aus Verwaltung und Politik sowie Eigentümer*innen und Meinungsbildner*innen aus der Bevölkerung, die in insgesamt über 6.000 Arbeitsstunden die Zukunft des Rankweiler Ortskerns neu gedacht haben. Eine unkomplizierte Methodik gewährleistete ein effizientes Vorgehen sowie konstruktive Diskussionen. Im Hintergrund zu den Workshops erarbeitete der Zürcher Bauprojektentwickler intosens gemeinsam mit dem Fachplanungsteam in drei Schritten Lösungsansätze, die in mehreren Workshops vorgestellt, selektiert und konkretisiert wurden. Parallel dazu fanden ein Experten- sowie ein Jugendworkshop statt. Dazu kamen die Einbindung des Gestaltungsbeirats sowie regelmäßige Treffen der Steuerungsgruppe, in welcher auch alle Rankweiler Fraktionen vertreten waren.

„Ich gehe davon aus, dass alle politischen Fraktionen die Maßnahmen in der Gemeindevertretung mittragen – so wie sie es bereits im Zuge des Prozesses getan haben. Denn nur so können wir die erarbeiteten Rahmenbedingungen bei in Kürze anstehenden, für die Ortskernentwicklung bedeutenden, Großprojekte umsetzen und einfordern“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Die Ortskernentwicklung sei damit keineswegs abgeschlossen, vielmehr gehe es nun an die Umsetzung der bereits definierten Maßnahmen, erklärt sie.