Ortskernentwicklung: Jetzt mitreden!

Alle BürgerInnen von Rankweil sind gefragt, an der weiteren Entwicklung des Ortskerns mitzuwirken. Erste Möglichkeit dazu gibt es am Mittwoch, 22. Jänner 2020, um 19.30 Uhr, im Rathaus Rankweil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Im Zentrum von Rankweil tut sich einiges: Es gibt neue Bauflächen, Areale entstehen und Grundstücke wurden ver- und angekauft. Dies erfordert eine ganzheitliche Sicht auf den Ortskern. „Wir möchten BürgerInnen Lust auf die Mitgestaltung an der Ortskernentwicklung in Rankweil machen. Das Mitwirken von in Rankweil lebenden Menschen ist enorm wichtig – denn schließlich geht es um unser aller Lebensraum. Ich hoffe daher sehr auf viele Interessierte“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Der Abend ist offen gestaltet – jede und jeder ist eingeladen, zuzuhören und Fragen zu stellen.