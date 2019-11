Ortskern neu entwickeln

Nenzinger Bevölkerung konnte im Rahmen eines Workshops Ideen einbringen

Der geplante, groß angelegte Umbau von Volks- und Mittelschule in Nenzing wird das Bild des Ortszentrums verändern. Auch in Bezug auf Verkehr und Mobilität sieht die Gemeinde Handlungsbedarf. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Konzepte zur Weiterentwicklung des Ortskernes erarbeitet. Um zu prüfen, ob diese noch zeitgemäß sind und vor allem, ob diese den Wünschen und Vorstellungen der Bevölkerung entsprechen, initiierte die Gemeindeverwaltung einen Beteiligungsprozess – vergangenes Wochenende fand nun die Auftaktveranstaltung statt. Alle Bürgerinnen und Bürger des Ortes wurden eingeladen, ihre Ideen zur Funktion und der Gestaltung des Ortskernes zu äußern. An fünf ausgewählten Plätzen im Ortskern befassten sich die Teilnehmenden intensiv mit der Situation vor Ort und notierten ihre Gedanken zu den Plätzen.