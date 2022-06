Ortsentwicklungsabend Rankweil

Am Donnerstag, 23. Juni, ab 18.00 Uhr, findet im Vereinshaus Rankweil ein öffentlicher Ortsentwicklungsabend statt. Dabei geben Planer*innen und Architekt*innen Einblicke in den aktuellen Stand der bereits gestarteten Projekte. Zudem erklären sie die Zusammenhänge und beantworten Fragen.

Wie werden wir in Zukunft bauen? Wo braucht es Freiflächen? Und wie kann man die Interessen von Natur und Landschaft, Mobilität, Landwirtschaft, Freizeit, Wirtschaft sowie Klima und Energie sinnvoll miteinander verknüpfen? All diese Fragen sowie die Einordnung von laufenden Planungen und deren Zusammenhänge stehen im Fokus dieses Abends. „Begonnen hat alles mit der Entwicklungsplanung für den Ortskern. Mittlerweile ist auch Brederis – zumindest von der Planung her – fixiert und auch das Straßen- und Wegekonzept ist von der Politik beschlossen. Den übergeordneten Rahmen bilden das regREK (Entwicklung der Region) sowie die REP (Entwicklung von Rankweil). Insbesondere bei Letzterem ist die Beteiligung der Bevölkerung von großer Bedeutung, da sie hier den gesetzlich verbindlichen Rahmen für das unmittelbare Lebensumfeld in den nächsten Jahrzehnten mitbestimmen können“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. Wer regelmäßige Informationen zur Ortsentwicklung wünscht, sich an der Ausarbeitung des REP beteiligen oder die Plätze mit dem größten Entwicklungspotenzial nennen möchte, kann dies unter www.rankweil.at/lebensraum tun.