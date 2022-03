Ortsbus fährt wieder übers Schnabelholz

Mit Beginn dieser Woche fährt die Ortsbuslinie 5 wieder die ursprüngliche Linienführung via Schnabelholz.

In weiterer Folge rechtfertigte der Fahrplanwechsel auch nicht die Verschlechterung der Radverbindung Fenkern und die Nichtbedienung der Haltestellen im Bereich Schnabelholz. Aus diesem Grund wird der Ortsbus-Fahrplan mit Beginn dieser Woche wieder umgestellt und bedient somit wieder die ursprüngliche Linienführung via Schnabelholz. Damit werden ab sofort bei den Linien 4 und 5 die Haltestellen Kirchfeld und Gütle in Mäder sowie Fenkern in Götzis nicht mehr angefahren. Dazu wird die weiterführende Linie 3 – aufgrund möglicher Verspätungen der Linie 5 via Schnabelholz – verkürzt via Rathaus Götzis geführt und die Haltestellen via Alte Kirche können bis zum Fahrplanwechsel nicht mehr angefahren werden. MIMA