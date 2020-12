Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. Und seht was in dieser hochheiligen Nacht, der Vater im Himmel für Freude uns macht. (Christoph von Schmid, 1768-1854)

Die katholische Kirche im Lebensraum Bludenz lädt ein, dem Stern zu folgen und Orte der frohen Weihnachtsbotschaft aufzusuchen. Am Heiligen Abend, 24. Dezember 2020 werden nachstehende Gotteshäuser von 15:30 bis 17:30 Uhr nicht nur offen, sondern auch gestaltet sein: