ORS-Geschäftsbericht: Weniger Flüchtlinge, weniger Gewinn

Erstmals veröffentlichte ORS einen Geschäftsbericht für den deutschsprachigen Raum. Der Flüchtlingsbetreuer kämpft mit den rückläufigen Flüchtlingszahlen.

Seit 2012 betreut ORS Österreich im Auftrag der Republik alle Asylsuchende in Bundesbetreuung. Bis 2018 war das Schweizer Unternehmen neben der vom Land beauftragten Caritas auch in Vorarlberg präsent. Über seinen Umsatz und Gewinn spricht das Unternehmen eher ungern, wie auch der neue Geschäftsbericht zeigt: Auf immerhin 48 Seiten wirbt man für das eigene Angebot. Für die Darstellung der Geschäftszahlen braucht man dabei gerade einmal 12 Zeilen, von denen nur eine einzelne auf Österreich eingeht.

Rückläufiger Millionengewinn

In Verbindung mit früheren Presseaussendungen zeichnen diese dennoch ein aussagekräftiges Bild vom Abebben der Fluchtbewegungen. So ist der Umsatz in Österreich seit 2016 wieder rückläufig, wenn auch noch höher als vor der Flüchtlingswelle. Der Gewinn ist jedoch stark rückläufig: 2017 machte man immerhin allein in Österreich noch einen Gewinn von 1,9 Millionen Euro. 2018 machte der Gesamtkonzern gerade einmal noch 1,3 Millionen Franken Gewinn, Zahlen für die einzelnen Länder werden nicht angegeben.