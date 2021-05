Orgelkonzert von Burkhard Ascherl

Die Königin der Instrumente – so wird die Orgel schon seit eh und je genannt. Die historische, frisch sanierte und denkmalgeschützte Behmann-Orgel mit ihren über 4000 Pfeifen auf über 60 klingenden Registern ertönt am Samstag, 5. Juni um 18.00 Uhr in der Bregenzer Herz Jesu Kirche.

Der Verein Musik in Herz-Jesu will durch ein vielfältiges und hochwertiges Veranstaltungsprogramm besonders die Klangschönheit der Orgel und die Einzigartigkeit des Kirchenraumes hervorheben. Diesmal spielt Burkhard Ascherl aus Bad Kissingen ein abwechslungsreiches Programm, u.a. Werke von Cesar Franck und Louis Vierne.

Karten gibt es an der Abendkassa, um Reservierung mit Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer wird gebeten (musikinherzjesu@gmail.com). Es gelten die aktuellen Covid-Schutzmaßnahmen.

