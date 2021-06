Orgelklänge zum Marktbesuch

Die Reihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ findet im Juli und August statt.

Dornbirn. Während draußen lautes Markttreiben herrscht, ist es in der Stadtpfarrkirche ganz still und ruhig. Bis sich die Pfeifen der berühmten Behmann-Orgel mit Luft füllen und klassische bis jazzige Orgelmusik erklingt. Da die COVID-Bestimmungen ab Juli gelockert werden, kann die Konzertreihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ nun während den Sommermonaten stattfinden. Das erste Konzert mit Stephan Thomas aus Chur findet am Samstag, 3. Juli statt.