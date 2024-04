Orgelklänge beleben den Dornbirner Markt

Am 4. Mai 2024 startet die Konzertreihe „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“.

Dornbirn. Dornbirn begrüßt den Frühling mit einer besonderen musikalischen Reihe. Ab Samstag, 4. Mai wird die Stadtpfarrkirche St. Martin jeweils am Samstagvormittag zum Konzertsaal. Unter dem Titel „Orgelmusik zum Dornbirner Markt“ erleben Musikliebhaber und Besucher des Wochenmarktes eine halbe Stunde unterhaltsame Orgelmusik. „Die acht Kurzkonzerte an der monumentalen Behmann-Orgel bieten vergnügliche Musik unterschiedlicher Stilepochen und auch das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten“, informiert Organisator und Organist Rudolf Berchtel.

Den Auftakt der Konzertreihe macht Rudolf Berchtel selbst. In den folgenden Wochen werden dann weitere talentierte Musiker die Klangwelt der Orgel mit unterschiedlichen Instrumenten und Stimmen bereichern. Am 11. Mai etwa ergänzt Marion Abbrederis an der Violine die Orgelklänge von Julia Rüf-Winder. Eine Woche später ist ein Auftritt mit Sopranistin Petra Lindner-Schöch und Oboistin Alesia Varapayeva geplant. Der Organist Marc Fitze führt am 25. Mai alleine durch das Programm.

Der Juni startet jazzig: Nikolai Gersak (Orgel) und Benjamin Engel (Saxophon) bringen am 1. Juni jazzige Töne in die Kirche. Die folgenden Wochen sind ebenso abwechslungsreich: Am 8. Juni spielt Yuka Kitano aus Japan, gefolgt von Helmut Binder am 15. Juni. Die Konzertreihe wird am 22. Juni von Rudolf Berchtel beschlossen, der die Behmann-Orgel nochmal ordentlich zum Klingen bringen wird.