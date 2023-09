Orgelfestival feiert 30 Jahre

Vom 8. bis 29. Oktober findet das 30. Internationale Festival „Symphonische Orgelkunst“ statt.

Dornbirn. Das Festival „Symphonische Orgelkunst“ findet bereits zum 30. Mal in der Stadtpfarrkirche St. Martin statt und wartet mit einem vielversprechenden Programm auf. „Auf der 1927/28 erbauten romantischen Behmann-Orgel stehen in diesem Jahr bei den Konzerten auch Werke von Max Reger auf dem Programm, dessen Geburtstag sich zum 150. Mal jährt. Seine Musik lässt sich hier besonders gut wiedergeben“, so Festivalleiter Rudolf Berchtel.

Die Konzerte finden vom 8. bis 29. Oktober, jeweils sonntags, um 17 Uhr, in St. Martin statt. Im ersten Konzert ist die Orgel als „Duo-Partnerin“ zu hören. Rudolf Berchtel und die Klarinettistin Sigrun Vortisch aus Nürnberg spielen romantische Werke, u.a. von Jacques Lemmens. Beim zweiten Konzert ist der aus Duisburg stammende Hans-Josef Knaust zu Gast – er ist in Salzburg und an der Basilika Maria Plain tätig und tritt international als Konzertorganist auf, u. a. auch bei den Salzburger Festspielen mit den Berliner und Wiener Philharmonikern. Das dritte Konzert bestreitet Marc Fitze – er studierte in Basel und in Boston/USA und ist an den wichtigsten Orgelzentren der Welt zu Gast. Fitze unterrichtet am Konservatorium und an der Hochschule der Künste in Bern und leitet dort die Konzertreihe „Orgelpunkte“.