ORF spricht mit Mitarbeitern ohne 2G-Nachweis über Entgeltfortzahlung

Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne 2G-Nachweis sehen sich im ORF mit "Gesprächen" über ihre Entgeltfortzahlung konfrontiert.

Bekanntlich werden Angestellte des öffentlich-rechtliche Unternehmens, die der 2G-plus-Regelung nicht nachkommen, soweit es möglich ist, im Homeoffice beschäftigt. Bei all jenen, wo dies nicht praktikabel ist, steht nun ein Ende der Entgeltauszahlung im Raum - nicht jedoch eine Kündigung.

Gehaltsverlust, aber keine Kündigung

"Für alle jene Beschäftigten des Unternehmens, die im Homeoffice aufgrund der konkret ausgeübten Tätigkeit gar nicht eingesetzt werden oder nur teilweise in einem reduzierten Beschäftigungsausmaß ihre Arbeit verrichten können, wird letztmalig eine Übergangsfrist bis zum 14. Februar 2022 für die Fortzahlung des Entgelts festgesetzt", zitierte die FPÖ in einer Aussendung aus einer internen Mitteilung des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann. Nun werde mit jeder davon betroffenen Person individuell versucht, eine Lösung zu finden, die "ihre Tätigkeit insoweit an die Gegebenheiten anpasst, dass ihre Arbeit 'home-office-tauglich' ist", hielt der ORF dazu auf APA-Anfrage fest. Im schlimmsten Fall droht damit der Gehaltsverlust, nicht jedoch eine Kündigung.