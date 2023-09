ORF Lange Nacht der Museen in Bludenz

Bludenz. Am ersten Samstag im Oktober gilt es auch heuer wieder, von 18 bis 1 Uhr die Stadt an mehreren Standorten zu erkunden.

Während der Langen Nacht der Museen am Samstag, 7. Oktober 2023 können neben dem Haus Habakuk, dem neu gestalteten Stadtmuseum auch die Ausstellung „Villen in Bludenz“ im Rathaus, die Kunstinstallation in der Spitalskirche, die Galerie kukuphi und der Kunstraum Remise besichtigt werden. „Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches Programm quer durch die Bludenzer Innenstadt. Von der Stadtgeschichte bis zur modernen Kunst haben wir heuer alles dabei“, so Kulturstadtradt Cenk Dogan.