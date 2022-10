ORF Lange Nacht der Museen in Bludenz

Bludenz. Trotz strömenden Regens ließen es sich die über 200 Museumsbegeisterten am Samstag nicht nehmen, das umfangreiche Programm in Bludenz zu erleben.

Das Obere Tor war in dieser Nacht auch Schauplatz der ORF-Landeseröffnung mit Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Stadtrat Cenk Dogan und ORF-Landesdirektor Markus Klement.

Für die Fans der ORF Langen Nacht der Museen war der anhaltende Regen kein Grund, zu Hause zu bleiben. Alle Stationen in Bludenz durften sich über viel Publikum freuen. So waren die Führungen im Stadtmuseum Bludenz schnell ausgebucht. Mit Interesse lauschten die Besucher*innen Kurator Christof Thöny, der die neue Ausstellung den Museumsinteressierten näherbrachte. Auch Ute Denkenberger vom Vorarlbergmuseum und Jürgen Vallaster (Wilhelm + Mayer) konnte sich über großen Anklang bei den Führungen durch das Kriegerdenkmal freuen. Das Bludenzer Kriegerdenkmal wird derzeit in der sechsten Bauetappe restauriert.