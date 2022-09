ORF Lange Nacht der Museen in Bludenz

Bludenz. Auch heuer ist Bludenz wieder als Fixstarter bei der Langen Nacht der Museen mit dabei.

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Stadtmuseums im Oberen Tor wurde dieses Frühjahr die neue Dauerausstellung eröffnet. Während der Langen Nacht, am Samstag, 1. Oktober, präsentieren sich das Museum und die Stadt Bludenz mit einem umfangreichen Programm und sind Gastgeber für die ORF-Landeseröffnung mit Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink und ORF-Landesdirektor Markus Klement.

Während der Langen Nacht der Museen am 1. Oktober kann die neue Ausstellung im Oberen Tor besucht werden. Zudem wird ein abwechslungsreiches Programm in der Stadt mit Führungen durch das Kriegerdenkmal, die Altstadt, einem Kulturschwerpunkt in der Remise und der Galerie allerArt sowie einem Kinder-Mitmach-Programm beim Würbel-Areal angeboten.