ORF-Hammer: GIS wird abgeschafft - das müssen Sie in Zukunft bezahlen

Die Haushaltsabgabe für den ORF kommt, die GIS wird in Österreich endgültig abgeschafft.

Haushaltsabgabe per 1. Jänner 2024

Die Haushaltsabgabe wird den bisherigen "ORF-Betrag" von 22,45 Euro pro Monat plus Landesabgaben auf 15 Euro pro Monat reduzieren. Die Systemumstellung per 1. Jänner 2024 in Kraft treten - das ist zumindest der Plan von Medienministerin Susanne Raab. Auch bei der Haushaltsabgabe soll es für sozial schwache Menschen die Möglichkeit geben, dass man sich befreien lässt. Die Länderabgaben bleiben in der Zuständigkeit der Bundesländer. Eingehoben wird der ORF-Betrag pro Hauptwohnsitz, reine Nebenwohnsitze sind davon ausgenommen. "Das bringt eine deutliche Vergünstigung für die 3,2 Millionen Gebührenzahler", betonte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP).