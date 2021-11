ORE-ORE! Faschings-Opening am 11.11. in Lochau „auf Sparflamme“

Lochau. Trotz schwieriger Corona-Zeiten hatte die Berger Faschings- und Funkenzunft mit Obmann Martin Lukanz am 11.11. pünktlich um 11 Uhr 11 zum Lochauer Faschings-Opening „im kleinsten Kreis“ auf dem Platz vor dem Gemeindeamt eingeladen.

Für zusätzliche Stimmung sorgte Bürgermeister Frank Matt mit riesiger PET-Flaschen-Perücke und dem Halteverbotsschild auf der Brust in närrischer geistiger Anspielung auf die Diskussionen rund um die neue Parkplatz-Bewirtschaftung im gesamten Lochauer Ortgebiet. Er musste zudem noch bei den Zünften den am letzten Faschingsdienstag vergessenen Gemeindeschlüssel „gegen Strafbescheid“ auslösen.

„Wir hoffen, dass wir in der kommenden Faschingssaison unsere großen traditionellen Veranstaltungen wie Bürgermeister-Absetzung, Zunftball oder den Faschingsumzug neben den zahlreichen anderen Veranstaltungen gemäß den dann geltenden Covid-19-Bestimmungen durchführen können“, so Martin Lukanz in einer Vorschau. Für den abschließenden Umtrunk in „ghörigem Abstand“ sorgte traditionell Karlheinz Lerchenmüller vom Weltladen