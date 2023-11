Ore Ore Bregenzer Kinderfasching enthüllt neues Prinzenpaar

Am Samstag werden die Nachfolger von Prinz Gü I. Ore LXV, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Michaela I. vorgestellt.

Am 11. November bricht in Bregenz wieder die Zeit des Kinderfaschings an. Mit einem kleinen Umzug und der feierlichen Vorstellung des neuen Prinzenpaares läutet die Ore Ore Gemeinschaft die närrische Jahreszeit ein.

Die festliche Saison des Ore Ore Bregenzer Kinderfaschings startet am Samstag, dem 11.11.2023, mit einem farbenfrohen Umzug. Um 10.45 Uhr setzen sich die Ore Ore Altprinzen und Prinzessinnen, der Zeremonienmeister, der Fanfarenzug und die Narrapolizei in Bewegung. Sie ziehen über den Leutbühel und die Kaiserstraße, begleitet von Altprinz Prinz Gü I und seinem Gefolge.

Route und Ziel

Der bunte Tross bewegt sich weiter über den Sparkassenplatz und den Kornmarkt, bis er den Platz vor der Nepomukkapelle erreicht. Hier, auf dem Umzugswagen des Altprinzen Gü I, findet die ersehnte Vorstellung des LXVI (66.) Bregenzer Prinzenpaares statt.

Inthronisation

Pünktlich um 11.11 Uhr enthüllen der Ore Ore Faschingssprecher Roberto Kalin und Ore Ore Obmann Martin Steiner das neue Prinzenpaar. Mit diesem feierlichen Akt öffnet sich in Bregenz das Tor zur Faschingssaison, und die Freude der Kinder und Erwachsenen kennt keine Grenzen.