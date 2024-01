Ore, Ore! Auf nach Lochau zum großen Faschingsumzug 2024

Lochau. Auf zum großen internationalen „Lochauer Faschingsumzug“ heißt es am Sonntag, dem 4. Februar, für die kleinen und großen Mäschgerle. Die Bodenseegemeinde wird an diesem Tag zum närrischen Treffpunkt der Region.

Start des Umzuges ist um 13.30 Uhr in der Hörbranzer Straße. Vom Spar-Markt führt der bunte Zug wie immer über die Alberlochstraße und das Ortszentrum zur Open-air-Fest-Arena im Schulhof.

Dort sorgen ein tolles Kinderprogramm in der Festhalle mit Kinderdisco und Gratis-Hotdogs, die schrägen Auftritte der Musikgruppen auf dem Vorplatz sowie DJ-Sound im Partyzelt für das ganz spezielle „Faschings-Rämi-Dämi“ für Jung und Alt.

Beim Umzug in Lochau sollen im Besonderen die kleinen Mäschgerle ihren Spaß haben, so die engagierten und bewährten Organisatoren des neu gebildeten „Lochauer Faschingsgremiums“ mit den Vorstandsmitgliedern Stefan Pienz (Obmann/Zunft Bäumle) und Roman Rist (Vize/Zunft Berg) sowie Kulturreferentin Petra Rührnschopf, Umzugs-Organisatorin Brigitte Praml-Sinz und Tonmeister Martin Lukanz.

Und mit dem Kauf eines Zwei-Euro-Faschingspins unterstützen die Zuschauer all die tollen Aktivitäten rund um den abwechslungsreichen „Lochauer Kinderfasching“.

Zunftball maskiert mit der „X-Large-Partyband“ live on stage in der Festhalle – das Ballereignis des Jahres in Lochau. Dazu Top DJ-Partysound im großen beheizten Zelt sowie zahlreiche Showeinlagen mit den Auftritten von Schalmeien, Guggamusiken und den drei Prinzenpaaren mit ihrem Gefolge. Kartenvorverkauf bei der Raiffeisenbank, der Sparkasse und den Lochauer Faschingszünften Bäumle und Berg.