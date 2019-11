Ore Ore am Kornmarktplatz: Bregenzer Narren starten in fünfte Jahreszeit

Der Tag, auf den viele schon gespannt warten, ist endlich da: Heute, am 11. November, beginnt traditionell der Fasching. Im ganzen Ländle starten die Narren in die fünfte Jahreszeit. Vielerorts gibt es buntes Treiben, Fahnenaufzüge und Umzüge durch die Zentren. Am Kornmarktplatz in Bregenz wird heute das neue Prinzenpaar vorgestellt. Danach wird am Kornmarktplatz und im Gasthaus Kornmesser weitergefeiert.