Ordination mit Wohlfühlfaktor

Im Milleniumpark in Lustenau eröffnete Zahnarzt Dr. Martin von Sontagh seine neue Praxis.

Außergewöhnlich sind die sechs Behandlungsräume, von denen vier für die Zahnprophylaxe zur Verfügung stehen und zwei vom „Chef“ genutzt werden. Zehn Assistentinnen, die zu verschiedenen Ordinationszeiten tätig sind, sorgen dafür, dass viele Patientinnen und Patienten regelmäßig zu ihren Vorsorgebehandlungen kommen können. Die einzelnen Räume versetzen einen mitten in die Natur, denn Wald und Wiesen, Seen, Meer, Bäume oder Berge zieren die beleuchtete Fotomotiv-Wand neben dem Behandlungsstuhl. Das Wohlfühlambiente soll zur Entspannung der Patientinnen und Patienten dienen und die Angst vor dem Zahnarzt nehmen.

Von Sontagh, gebürtiger Südtiroler, ist ein Spezialist, wenn es um die Erhaltung der Zähne geht. „Wir alle werden immer älter, deshalb müssen auch unsere Zähne so lang wie möglich erhalten bleiben. Meine Aufgabe ist es, den Zahn möglichst schonend zu behandeln, um Implantate, Brücken und Prothesen weit nach hinten zu verschieben“, so der Arzt. Von Sontagh ist Spezialist für ästhetische Zahnheilkunde, mikroskopische Wurzelbehandlungen, und Parodontitis-Therapien. Er ist in Fachkreisen hochangesehen und gibt regelmäßig Fortbildungen im In- und Ausland. Besonders stolz ist er auf seine eigens entwickelten Instrumente, die gerade auf dem Dentalmarkt erschienen sind.