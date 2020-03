Ordination für Nicht-Covid-19-Infekte im Messegelände

In den nächsten Wochen werde es zur Behandlung "akuter Infekte, die nicht mit dem Coronavirus in Verbindung stehen" in der Messehalle 5 im Messegelände Dornbirn eine eigene Infektionsordination geben. Das teilt die Ärztekammer in einer Aussendung am Donnerstag mit.

Sie werde mit dem heutigen Donnerstag 14 Uhr öffnen. Diese Maßnahme sei eine Reaktion auf die bevorstehende "massive Zunahme" an schwerkranken Coronavirus-infizierten Menschen. Die neue Ordination im Messegelände sei eine Anlaufstelle für alle Infekte, die derzeit nach der Falldefinition keine Coronavirus-Infektionen sind, jedoch zwingend ärztliche Hilfe benötigen (keine Bagatellfälle).

Keine Selbstzuweisungen

In der zentralen Infektionsordination werden sowohl Kinder als auch Erwachsene behandelt. Diese wird von Montag bis Sonntag betrieben. Die Öffnungszeiten werden laut Ärztekammer dem Bedarf entsprechend angepasst. Eine Selbstzuweisen durch Patienten ist allerdings nicht möglich. Nur Ärzte und Spitalsambulanzen - und die Hotline 1450 - können Patienten überweisen. „Die Ressourcen sind begrenzt und müssen für akute Beschwerden genützt werden. Es finden dort daher auch keine Kontrolluntersuchungen statt“, so Dr. Jonas.