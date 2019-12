Orangen aus Sizilien und Tropea Zwiebel aus Kalabrien

Mit der Fruchtoase will Donato Martella Qualität bieten und zeigen, was es alles gibt.

Dornbirn. Oft kommt der Schlaf zu kurz bei Donato Martella, dem bayerischen Mann mit italienischem Herz. Besonders an Markttagen, wenn er von seinem Wohnort im Unterallgäu eine halbe Stunde nach Mitternacht losfährt in Richtung München. Nach einer Stunde und zwanzig Minuten hat er den Großmarkt, ein Eldorado für Obst und Gemüse, erreicht. Zuerst kauft er in der Gärtnerhalle bei den Gemüsebauern aus dem Knoblauchsland frisch geschnittene Ware. Nebenbei erweist sich unser Markt auch als Lernort: Das Gebiet namens Knoblauchsland, in der Mitte des Städte-Dreiecks Nürnberg-Fürth-Erlangen gelegen, ist eines der größten zusammenhängenden Anbaugebiete seiner Art. Zwiebelzuchten haben ihm einst den Namen gegeben, schon das Wachstafelzinsbuch des Burggrafentums Nürnberg von 1425 gibt Hinweise darauf. Seine Erschließung reicht sogar bis in das 8. Jahrhundert. Wenn in München die Einkäufe im Transporter der Fruchtoase verstaut sind, geht es auf zum Wochenmarkt nach Dornbirn.