Orange the World in Wolfurt

Gewalt gegen Frauen zählt nach wie vor zu den am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Weltweit erleidet jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens physische, psychische oder sexualisierte Gewalt.

Die UN-Kampagne „Orange the World“ macht während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ auf die-se alarmierenden Zahlen aufmerksam. Die Initiative findet jährlich zwischen dem 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen) und dem 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) statt.

Wolfurt beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren aktiv an dieser Kampagne und setzt sichtbare Zeichen. Auch in diesem Jahr unterstützten wir die Initiative. Verschiedene Einrichtungen haben besondere Aktionen ins Leben gerufen:

„Fairness und gegenseitiger Respekt sind unverzichtbare Werte in unserer Gesellschaft. Diese vielfältigen Aktionen sind sichtbare Zeichen für Zusammenhalt und gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen. Danke an alle Beteiligten für eure Kreativität und die Umsetzung der Ideen!“, so Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger.