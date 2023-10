Optimale Bedingungen für Balsamico-Essig

Nico Vulai, Christof Drießner und Kevin Manahl stellen heimischen Aceto Balsamico Essig in Dornbirn her.

Im Dornbirner Forach produzieren drei Männer feinsten Aceto Balsamico in einem Stadel und erschaffen dort wahre Gaumenfreuden.

Dornbirn Der Duft von feinstem Balsamico-Essig ist schon von weitem zu riechen. Spaziert man zum Buschenschank „Obst-Guat zum Steirer“ im Dornbirner Forach, so entdeckt man dort eine nicht alltägliche Produktionsstätte, die von April bis November im Gange ist. Im angrenzenden Holzstadel, umgeben von zahlreichen Obstbäumen, lagern alte Fässer aus verschiedensten Holzarten in Regalen. Darin befinden sich die neuesten Aceto Balsamico-Kreationen von Nico Vulai, Christof Drießner und Kevin Manahl. „Saurerstoff“ nennt sich ihre Firma, die regionales Obst sowie Bier und Wein als Grundlage für ihre aufwändige und zeitintensive Aceto-Balsamico-Kreationen verwendet. „Wir legen Wert auf Qualität und auf regionale Zutaten“, so Geschäftsführer Nico Vulai.

„Das machen wir selbst“

Aufgrund eines Einkaufes beim Naschmarkt in Wien vor gut zehn Jahren haben sie beschlossen, selbst zu produzieren. „Wir lieben qualitativ hochwertiges Essen und Wein, deshalb haben wir einen guten Balsamico gekauft. Doch das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns enttäuscht. Auf dem Heimweg haben wir beschlossen, dass wir das selbst in die Hand nehmen“, erinnert sich Christof Drießner zurück. Darauf folgte eine Reise in die italienische Provinz Modena, die bekannt für den Balsamessig ist. „Dort haben wir alle wichtigen Utensilien, wie den Acetator und Geräte zum Einkochen des Mostes gekauft“, so Vulai. Für sie war von Anfang an wichtig, keine Kopie von dem Balsamico aus Modena zu sein. „Jedes unserer Produkte hat eine ganz eigene Note, man schmeckt die Frucht raus“, so Vulai.

Regionale Produkte

Begonnen haben sie mit einem Apfelbalsamico. „Wir haben anfangs nur für uns und unsere Freude produziert. Dass dies so gut ankommt, haben wir nicht gedacht“, so Drießner. Das Erfolgsrezept für ihre einzigartigen und unverwechselbaren Produkte liegt in den regionalen Zutaten sowie einer großen Portion Leidenschaft für das Produzieren, sind sie sich einig. „Wir verwenden Äpfel und Birnen aus Dornbirn und Hörbranz, Kräuter aus dem Bregenzerwald sowie Weine und Bier aus Österreich als Basis“, so Vulai. Auf Anfrage ihrer Kunden produzieren sie auch Aceto aus Bier, Wein, mit Trüffel, Honig oder anderen Zutaten. „Balsamico eignet sich als hervorragendes Würzmittel beim Kochen und gibt den Speisen einen besonderen Touch“, weiß Nico Vulai. Ihre Produkte sind mittlerweile in ausgewählten Feinkostgeschäften und Vinotheken erhältlich.

Entspannendes Hobby