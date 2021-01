Opposition am Wort: Zeit für Kritik bei "Vorarlberg Live"

Von der Causa Matt, über CoV-Impfungen, FFP2-Masken und Lockdown bis Tourismus und Corona-Demos hat die Vorarlberger Opposition am Dienstag bei "Vorarlberg Live" zu vielen Themen Stellung bezogen.

VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer hatte am Dienstag bei "Vorarlberg Live" Sabine Scheffknecht (NEOS), Christof Bitschi (FPÖ) und Thomas Hopfner (SPÖ) für eine Diskussionsrunde zur Lage des Landes in der Corona-Pandemie zu Gast.

FPÖ-Vorarlberg-Chef Bitschi kritisierte in den Detailfragen zur Corona-Pandemie wiederholt ein Versagen der schwarz-grünen Regierung sowohl im Land als auch im Bund, und bestärkte die FPÖ-Forderung nach einem Ende des Lockdowns und einer Öffnung des Handels unter Sicherheitsmaßnahmen. Scheffknecht hat Verständnis für die aktuelle Situation aufgrund der Virus-Mutation, sieht aber im Lockdown auch keine langfristige Antwort. Hopfner verweist auf ein ganz ähnliches Vorgehen in den Nachbarländern Österreichs, es brauche aber rechtzeitig Folgeentscheidungen.

Für Sabine Scheffknecht geht es in der Bewältigung der Pandemie vor allem um Planbarkeit, ganz besonders in der Frage der Schulöffnungen. In der Diskussion um Vorteile für Geimpfte oder gar einen Impfzwang schätzt sie die Datenlage derzeit generell noch als zu dünn ein, vermutet aber in Zukunft diesbezügliche Regeln beispielsweise im internationalen Flugverkehr. Aufhorchen ließ Thomas Hopfner von der SPÖ im Gespräch mit seiner Forderung FFP2-Masken für die Bevölkerung sollten vom Land kostenlos zur Verfügung gestellt werden, auch wenn diese sicher kein Allheilmittel sein könnten und über die genauen Einsatzbereiche noch Diskussionsbedarf bestehe.