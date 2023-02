Opernball: Österreicher müssten 244 Tage für Luxus-Loge arbeiten

Ein Glas Sekt um zwölf und ein Paar Frankfurter um mehr als zehn Euro: Am Opernball kommt die High Society auf ihre Kosten.

Die Arbeiterkammer (AK) ermittelte nun, wie lange die Österreicherinnen und Österreicher für einen Platz in der teuersten Loge arbeiten müssten. "Was Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in zwei Dritteln eines Jahres verdienen, geben Reiche für einen Logenplatz an einem Abend aus", so AK-Ökonom Matthias Schnetzer im Gespräch mit der Austria Presse Agentur.