Opernball: Lugners Pressekonferenz mit Jane Fonda

Am Donnerstag heißt es "Alle Jahre wieder": Die Wiener Staatsoper öffnet ihre Pforten für den Opernball 2023: Selbstverständlich dabei: Stammgast Richard Lugner (90) in seiner eigenen Loge, heuer mit Hollywood-Star Jane Fonda. Diese präsentiert er am Mittwoch um 12:00 Uhr in einer PRessekonferenz der Öffentlichkeit. Die 85-Jährige sorgte auch schon für Spekulationen.