„Operieren“ und „Intubieren“ im Klassenzimmer

Krankenpflegeschule Feldkirch lud zur „Infolounge“ mit umfangreichem Programm.

Die beruflichen Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Ob in einem Krankenhaus, in Langzeitpflegeeinrichtungen, Hilfsorganisationen oder der Gesundheitsindustrie – Pflegefachkräfte sind heute gefragter denn je. Mit über 2000 Köpfen stellen die Pflegekräfte die größte Berufsgruppe in den Vorarlberger Landeskrankenhäusern dar.

Im Juli geht Direktor Guntram Rederer in seinen wohlverdienten Ruhestand. In den letzten 29 Jahren hat er die Krankenpflegeschule in der Spitze stark beeinflusst und verändert. Doch Rederer hält fest: „Ohne einem starken Team im Rücken, sind jegliche Art von Entscheidungen undenkbar.“ Ans Pausemachen denken, will der Schuldirektor vor dem Sommer jedoch noch nicht. Wir wollen den (ungenützten) Turnsaal in einen multifunktionellen Übungsbereich umgestalten. Dafür werden vom LKH Feldkirch 20 gebrauchte Betten bereitgestellt. Mit Paravo-Wänden sollen dann zwei Gruppen zeitgleich den Stationsablauf üben können. Auch die Duschen können mit Rollstühlen angefahren werden und so eine realistische Szene simuliert werden.