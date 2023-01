"Open Studio Day" im Rahmen der Ausstellung „Bregenz fördert Kunst“

Bregenz (BRK) – Im Rahmen der Gruppenausstellung „Bregenz fördert Kunst“ im Magazin 4 lädt der Kulturservice der Landeshauptstadt Bregenz in Kooperation mit dem Kultursektor Electra und der Stadt Lindau zum „Open Studio Day“ am 14. Jänner 2023 von 10 bis 16 Uhr ein.

Lindauer und Bregenzer Künstler:innen öffnen am Samstag, 14. Jänner 2023, ihre Ateliers und bieten Interessierten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen künstlerischer Produktionen zu werfen und in einem offenen Diskurs mit den Kulturschaffenden über ihre Arbeit zu sprechen. Auch Bregenzer Galerien und Kunstvereine beteiligen sich am „Open Studio Day“ und öffnen ihre Ausstellungsräume für Besucher:innen. Die künstlerische Vielfalt, die Dichte und vor allem die hohe Qualität der Kulturlandschaft in Bregenz und in Lindau sollen sichtbar gemacht werden und gleichzeitig den direkten Austausch vor Ort mit den Künstler:innen anregen.