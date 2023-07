Open Piano macht erneut eine Bodensee-Vorarlberg Tour

Pünktlich zum Start der Bregenzer Festspiele kommt das Open Piano wieder ins Ländle bzw. zum Bodensee und zwar mit einer längeren Tour!

Das was?

Unser gemeinnütziger Verein Open Piano for Refugees platziert vom 19.-29.07.einen frei zugänglichen Flügel von jeweils ca. 14-21 Uhr auf die Seepromenade (Höhe Molo) in Bregenz, worauf sowohl Hobby- als auch Profi-Pianist*innen die Zuhörer*innen mit ihrem Können begeistern können.