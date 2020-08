Opas Diandl lässt Kultur erblühen

Später Start der St Corneli Konzertreihe mit leidenschaftlichem Auftritt aus Südtirol

„Opas Diandl“, das ist zum einen Markus Prieth, der meist an der Raffele – in Vorarlberg als Zwecklzither bekannt, welche ein altes bäuerliches Saiteninstrument ist – spielte, aber ebenso leidenschaftlich auch die Bratsche und das Banjo zupfte und zugleich Texte sang. Veronika Egger an der Geige und Viola da Gamba stimmte ebenfalls in den Gesang ein.

Thomas Lamprecht an der Gitarre wechselte zwischen saften Arpeggio und funkigen Riffs hin und her. Jan Langer spielte das Schlagzeug und klapperte die Löffel ebenso virtuos. Der Wahlvorarlberger Matthias Härtel, dem Publikum vom letztjährigen St Corneli Konzert als Mitglied der Band „finkslinggs“ noch in bester Erinnerung, spielte nicht nur Kontrabass, sondern auch die seltene Nyckelharpa und die Geige in wechselnder Besetzung.