Online Tag der offenen Tür an HTL Dornbirn

Am Freitag, den 19.11. 2021 öffnet die HTL Dornbirn virtuell die Tür.

Dornbirn. Das Führungsteam der HTL Dornbirn hat beschlossen, den Tag der offenen Tür am Freitag 19.11.2021 wieder online zu gestalten. Caroline Trunsperger und Eva Drexel, Gesamtkoordinatorinnen des Tages der offenen Tür, nehmen mit ihrer Arbeitsgruppe die Herausforderung an und arbeiten aktuell noch intensiv an der Umsetzung.

Am 19.11.2021 gibt es also die Möglichkeit, einen ersten Einblick in die Schule zu bekommen. Um einen tieferen Einblick in die Ausbildung zu bekommen, können Interessierte dann Schulführungen durch die Werkstätten, Labore und Unterrichtsräume buchen – diese Führungen finden am Mittwoch 01.12.21, Freitag 03.12.21, Mittwoch 19.01.22 und Freitag 21.01.22 jeweils ab 14.00 Uhr statt.