Online-Shop statt Dorfmarkt

Die Kehlegger Volksschüler verkaufen ihre selbst gemachten Produkte online.

Lange hatten Kinder und Eltern gehofft, dass der Dorfmarkt stattfinden würde und sie ihre Produkte dort verkaufen könnten. Doch dann kam die Absage. Nun freuen sich die Kinder, dass sie ihre Kunstwerke doch noch verkaufen können, und zwar in einem virtuellen Katalog. Mit einem Link über die Schulplattform school fox kommen Eltern und in weiterer Folge auch andere Interessierte zu einer Datei mit Fotos, Preis und Lagerbestand. Die Produktfotos haben die Schüler gemacht. Bestellt werden kann telefonisch oder per Mail, die jeweiligen Bestellungen nehmen die Schüler mit oder sie werden zugestellt. Die Bezahlung wird auch in der Schule abgewickelt.