Onkologie-Kooperation mit St. Gallen und Innsbruck: Eltern nicht zufrieden

Die Behandlung krebskranker Kinder in Dornbirn schlug in den letzten Jahren hohe Wellen. Die nun eingerichtete Lösung von Kooperationen mit Innsbruck und St. Gallen stimmt die Eltern jedoch nicht ganz zufrieden. Sie fordern weitere Veränderungen.

Ein Grund für die weiter bestehende Unzufriedenheit: Es soll Unterschiede zwischen den Behandlungen in St. Gallen und Innsbruck geben, so Andrea Tschofen-Netzer, Sprecherin der betroffenen Eltern, gegenüber ORF Vorarlberg. Sie widerspricht damit der Behauptung der Stadt, wonach der klinische Ablauf in beiden Krankenhäusern identisch sei.

Bei den von St. Gallen behandelten Kindern käme ein Onkologe aus der Schweiz zur wöchentlichen Visite. Die Burschen und Mädchen, die in Kooperation mit Innsbruck, betreut werden, bekämen nur eine Video-Konferenz mit dem Arzt aus Tirol. Momentan werden 13 Kinder mit Lymphomen und Leukämie in Dornbirn behandelt, fünf davon werden in Kooperation mit St. Gallen betreut, die anderen unter Aufsicht der Uniklinik Innsbruck.

Eltern mit Behandlung in Innsbruck zufrieden

Die meisten Eltern seien mit der Behandlung in Innsbruck zufrieden, betont Tschofen-Netzer. Was aber weiterhin nicht so gut laufe, sei die Unterbringung der Eltern während der stationären Chemotherapie. Die Eltern hätten keine Möglichkeit, stationär aufgenommen zu werden und müssten daher auswärts unterkommen. Das sei eine massive Belastung für Kinder mit geschwächtem Immunsystem und ständigem Brechreiz. Die Idealvorstellung für Tschofen-Netzer wäre, alle krebskranken Kinder nahe am Wohnort - also in Dornbirn - unter der Aufsicht von St. Gallen betreut werden.

Nachdem das Aus für Therapien krebskranker Kinder in Dornbirn erklärt wurde, gab es massive Proteste betroffener Eltern, die eine Therapie in Innsbruck wegen der großen Entfernung zum Heimatort ablehnten. Lange wurde nach einer Lösung gesucht, schließlich erklärte sich das Spital St. Gallen bereit, einige Kinder zu betreuen. Noch immer sucht das Krankenhaus Dornbirn einen Kinderonkologen.