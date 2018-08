Onko Ausflug führte nach Laterns

Bei bestem Wetter ging es am vergangenen Samstag beim Ausflug 2018 nach Laterns zur Sommerrodelbahn und zur „Falba Stuba“.

Dornbirn Jedes Jahr sammeln sich Kinder, Eltern, Freunde und Betreuer der Kinderonkologie Dornbirn und verbringen bei einem gemeinsamen Ausflug einige gesellige Momente. In diesem Jahr ging es in das schöne Laternsertal.

Bereits am Vormittag versammelten sich zahlreiche Kinder mit ihren Familien und einigen Freunden der Kinder Onkologie am Dornbirner Bahnhof. Zur Freude der jungen Teilnehmer waren auch in diesem Jahr wieder einige Pflegerinnen der Abteilung rund um „Onko-Oberschwester“ Brigitte Sperger dabei. Bei schönem Sommerwetter ging es mit dem Bus auf schnellstem Weg Richtung Laternsertal. Als erstes „beschlagnahmten“ die Kinder dann erstmals die Sommerrodelbahn und bei einigen rasanten Fahrten hatten sowohl die kleinen, wie auch die großen Kinder viel Spaß.

Während sich dann zum Abschluss die kleinen und großen Kinder nochmals in die Kurven der Sommerrodelbahn stürtzten, genossen die anderen noch die warmen Sonnenstrahlen bei einem kühlen Getränk. Nach einem Eis ging es am frühen Abend mit dem Bus wieder Richtung Dornbirn und für Alle war es ein wunderschöner Tag und gemeinsam konnten so einige tolle Momente genossen werden. Mit einem Dank an das „Schwestern-Team“ rund um Brigitte Sperger für die Organisation fand auch der Onko Ausflug 2018 ein schönes Ende und schon beim Ausstieg aus dem Bus am Bahnhof Dornbirn wurde über den nächsten Ausflug im kommenden Jahr diskutiert. MIMA