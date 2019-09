Onko-Ausflug an den Golm

Bei herrlichem Spätsommerwetter ging es am vergangenen Samstag beim Ausflug 2019 ins schöne Montafon auf den Golm.

Dornbirn . Jedes Jahr sammeln sich Kinder, Eltern, Freunde und Betreuer der Kinderonkologie Dornbirn und verbringen bei einem gemeinsamen Ausflug einige gesellige Momente. Organisiert und unterstützt vom Verein Seiltänzer ging es in diesem Jahr auf den Bewegungsberg am Golm.

Am Dornbirner Bahnhof versammelten sich am Samstag Vormittag zahlreiche Familien und nach einer ersten Begrüßung ging es anschließend mit dem Doppeldecker Bus in Richtung Montafon. Zur Freude der jungen Teilnehmer waren auch in diesem Jahr wieder einige Pflegerinnen der Abteilung rund um „Onko-Oberschwester“ Brigitte Sperger dabei. Am Golm angekommen nutzten die Kinder das breite Angebot – vom Klettergarten über den Rutschenpark bis zum Flying Fox – nutzten die Familien diese unbeschwerte Zeit und genossen die Geselligkeit.