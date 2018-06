Onk Lou rockte die Wiese

Zweites Musikladen Open Air in Götzis

Götzis. Klein, aber fein, mit richtiger Wohlfühlatmosphäre im Grünen, so lässt sich die Sommerwiese wohl am besten beschreiben. Auf der Bühne lokale Bands und als Hauptakt Onk Lou. Der Niederösterreicher, mittlerweile mehr als ein Geheimtipp, präsentierte sich bestens gelaunt und überzeugte mit seiner wunderbaren Stimme. Der Musikstil, des heuer für den Amadeus Award nominierten Sängers, ist schwer einzuordnen, zu mannigfaltig sind seine Einflüsse von seinen zahlreichen musikalischen Reisen. Seine Art kam auf jeden Fall an und fügte sich perfekt in den Rahmen ein.