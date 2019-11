One Night with Mozart: Um das geht es bei der neuen Dinnershow in Bregenz

Die Macher von "Gatsby" präsentieren am Montag ihre neue Show: "One Night with Mozart" im prunkvollen Spiegelzelt in Bregenz. VOL.AT berichtet live ab 11 Uhr.

Nach der Erfolgsshow "One Night with Gatsby" wartet dieses Jahr ein neues Programm auf die Besucher des Spiegelzeltes in Bregenz. Bei einer Pressekonferenz am Montag wird das neue Highlight im Strandbad vorgestellt: "One Night with Mozart" gibt der "kleinen Nachtmusik" eine völlig neue Bedeutung. Die Gastgeber-Familie "von Waldstätten" - direkte Nachfahren von W.A. Mozart persönlich - lassen abendlich die Puppen tanzen, die Betten beben und verwandeln mit ihrer Show das Spiegelzelt in einen Hexenkessel der Emotionen und ausgelassenen Feierlichkeit. Die Show gastiert vom 29.11. bis 31.12. in Bregenz.