"One Moment" – weihnachtliches Jubiläumsfinale

Der Gospelchor SingRing lädt zu Adventskonzerten.

Lustenau. Mit seinen traditionellen Adventskonzerten in der Lustenauer Guthirtenkirche setzt der SingRing am Sonntag, dem 1. Dezember den Schlusspunkt zu seinem zwanzigjährigen Jubiläum. Jeweils um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr erwartet das Publikum feiner SingRing-Gospelsound und jede Menge vorweihnachtliche Atmosphäre.

Den Augenblick bewusst (er)leben, still werden und in der Hektik des Alltags den Moment genießen – dazu lädt der Chor in diesem Jahr ein. Viele Sternstunden durften die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Michael Percinilic in ihrer 20-jährigen Geschichte und insbesondere im heurigen Jubiläumsjahr erleben. Diese Highlights werden mit besinnlichen und bewegenden Arrangements zum Klingen gebracht und das Publikum in Richtung Weihnachten begleiten. Beim Adventszauber im Anschluss wartet die 2b der Mittelschule Hasenfeld mit heißen Getränken auf und beim gemütlichen Plausch bleibt noch genügend Zeit, um den einen oder anderen schönen Moment einzufangen.