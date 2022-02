One Billion Rising - eine Milliarde erhebt sich

Am 14.2. treten Frauen weltweit auf, um sich für eine Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen einzusetzen.

Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Situation von Frauen zu verbessern. Sie sind es, die insbesondere in Zeiten der Krise viel Last auf ihren Schultern tragen. Den Appell richten wir an die Regierung im Land und im Bund speziell an die zuständigen Minister:innen, so die stellvertretende Landesfrauenvorsitzende Olga Pircher.