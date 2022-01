Omikron: Wien Energie isoliert versorgungskritische Mitarbeiter

Die Wien Energie isoliert wegen der deutlich ansteckenderen Virusmutation Omikron erneut 50 Mitarbeiter, um die Stromversorgung auch im Falle hoher Infektionszahlen aufrechterhalten zu können.

Die Beschäftigten haben sich freiwillig gemeldet. Sie sind bereits seit Ende vergangener Woche in Selbstisolation und werden seither zehn Tage lang täglich PCR-getestet. Am Freitag ziehen sie in das Kraftwerk Simmering und drei Müllverbrennungsanlagen, vorerst für vier Wochen.