Omikron: Weiter ein Verdachtsfall in Vorarlberg

In Vorarlberg war Dienstagmittag weiter ungewiss, ob sich ein Corona-positiver Reiserückkehrer aus dem südlichen Afrika mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert hat.

Das Ergebnis der Sequenzierung der Probe durch die AGES in Wien lag noch nicht vor. Bei fünf anderen Personen, die sich im Süden Afrikas aufgehalten haben, steht noch das Ergebnis eines PCR-Tests aus, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Dienstag informierte.

15 Reiserückkehrer gemeldet

In Vorarlberg haben sich bisher 15 Reiserückkehrer gemeldet, alle wurden umgehend getestet und abgesondert. Von den 15 PCR-Tests fiel bisher einer positiv aus - dabei handelt es sich eben um jene Probe, die jetzt in Wien weiter analysiert wird. Neun Tests waren negativ, in fünf Fällen muss das Ergebnis der PCR-Testung noch abgewartet werden.

Verdachtsfall samt Familie abgesondert

Omikron: Vorsicht geboten

Zahl der Neuinfektionen stabil

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist in Vorarlberg indes stabil geblieben. 520 Neuinfektionen wurden am Montag registriert. 571 Personen galten als wieder genesen, die Zahl der aktiv Positiven sank laut Dashboard des Landes um 55 auf 10.571. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.317 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit weiter leicht fallend.

Vier weitere Todesfälle

Vier Menschen sind am Montag am oder mit dem Virus verstorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Vorarlberg 369 Corona-Tote zu beklagen. Die Belegung der Spitäler blieb weiterhin fast unverändert hoch. Auf den Normalstationen wurden am Dienstag 122 Coronapatienten betreut, auf den Intensivstationen 23. Nach Angaben des Landes ist mit einem weiteren Anstieg dieser Zahlen zu rechnen, da die Spitalsaufnahme mit einer Verzögerung von zehn bis 14 Tagen erfolgt. Der Peak sollte Ende nächster Woche erreicht sein.