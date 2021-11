Omikron und Corona-Update

Landeshauptmann Markus Wallner und Biochemiker Norbert Bischofberger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Derzeit werden 24 COVID-19-Patienten auf den Vorarlberger Intensivstationen behandelt und 133 COVID-19-Patienten stationär betreut. Außerdem wurde der Omikron-Verdachtsfall bestätigt. Wie sich diese neue Virus-Variante genau auswirkt, ob sie den Impfschutz durchbricht, ansteckender oder gefährlicher sei, ist von den Experten noch nicht konkretisiert worden. Mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) spricht Marc Springer heute über die aktuelle Corona-Lage in Vorarlberg.

Er entwickelte das Influenza-Therapeutikum Tamiflu und war außerdem an der Entwicklung von Medikamenten gegen Viruserkrankungen wie HIV, Hepatitis C und Hepatitis B beteiligt. Norbert Bischofberger kommt gebürtig aus Mellau und gehört zu den erfolgreichsten Forschern auf seinem Gebiet. In "Vorarlberg LIVE" redet er heute über mRNA-, Vektor- und Totimpfstoffe und seine neue Forschungsaufgabe - den Kampf gegen Krebs.