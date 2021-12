Omikron-Gipfel mit vielen Fragezeichen

Regierung und Länder kommen am Mittwoch zu ihrem nächsten Corona-Gipfel zusammen.

Höhere Infektionszahlen erwartet

Durchgesickert war im Vorfeld wenig. Zumindest in Diskussion war, Länder mit einer bereits jetzt starken Omikron-Verbreitung wie Großbritannien und die Niederlande als Varianten-Gebiete zu definieren, was aber sofort zu einem Aufschrei der Tourismus-Wirtschaft geführt hat. Klar ist, dass wohl in allen Bereichen der kritischen Infrastruktur für Personalausfälle vorgesorgt werden muss, sind doch wesentliche höhere Infektionszahlen als in den bisherigen Wellen zu erwarten.