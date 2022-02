Omicron hält nun auch beim Meister Hard Einzug

Das ÖHB-Achtelfinale zwischen dem Alpla HC Hard und Westwien muss verschoben werden.

Das für Freitag, den 4. Februar 2022 (19.30 Uhr, Sporthalle am See) geplante ÖHB-CUP Achtelfinale zwischen den Roten Teufeln und den Glorreichen Sieben wird deshalb verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend nachgeholt.

„Die Spielabsage ist sehr schade, vor allem für all unsere Fans tut es mir sehr leid. Wir wären gerne im ÖHB-CUP gegen WESTWIEN angetreten. In Hinblick auf die bekannten Fälle in unseren Reihen und das Ansteckungsrisiko sind wir aber froh, dass das Spiel entsprechend verschoben wird. Wir setzen alles daran, die Ansteckungskette zu unterbrechen und kommen auch unserer Verantwortung, unsere Mitstreiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, gewissenhaft nach. Die Gesundheit aller Spieler und deren Familien hat höchste Priorität, in diesen Tagen mehr, denn je.“