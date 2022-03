Oma Lilli sorgte für ein humorvolles „Durchanand“

Bludenz. In der Remise Bludenz standen am Samstag Oma Lilli und ihre Tochter Irma auf der Bühne.

Christian Mair als geschwätzige, robuste Dame Oma Lilli nimmt kein Blatt vor den Mund, er lässt mit seinem Alter Ego seit Jahren die Bühnenbretter im In- und Ausland beben. In „Oma Lilli – a Durchanand aus zwei Programmen“ präsentierte er Highlights aus den ersten beiden Programmen. Auch Tochter Irma (Marlies Kupnik) hatte ihren Auftritt, der Oma Lillis Nervenkostüm ordentlich strapazierte. Das zahlreich erschienene Publikum freute sich, dass Oma Lilli als rüstige, feine Dame mit einem gewissen Hauch von Noblesse mit spitzer Zunge ihr Umfeld ziemlich direkt vor den Kopf stieß. Auf bissig humorvolle Art und Weise, mit der Extraportion Spontanität, Interaktion und Witz, zeigte Oma Lilli auf, dass ihre Generation noch lange nicht am Abstellgleis steht.