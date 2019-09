Oma Lilli hat sich „getraut“

Premiere des neuen Kabarett auf der Kulturbühne AmBach

Götzis. Christian Mair hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Zuerst mit seinen Auftritten als Kaiser Christian, verzückt er auch immer wieder die Kinder mit seinem Kasperletheater. Bereits seit einigen Jahren schlüpft er aber besonders gerne in seine Rolle als Oma Lilli, wobei dann stets für viel Humor und Abwechslung auf der Bühne gesorgt ist. Mühte sich die schrullige Oma Lilli im vergangenen Jahr noch mit Tochter Irma, ist sie nun der große Liebe verfallen. Paul Rüdisser (Marcus Harm) hat es ihr angetan, eine Kontaktanzeige war die Grundlage der Beziehung. Gleich zu Beginn lädt Oma Lilli das Publikum zum großen Höhepunkt der Hochzeit auf die Bühne, Hochzeitsnacht inklusive. Nach diesem großen Liebesbeweis verfallen die beiden aber Schritt für Schritt in den normalen Alltag.