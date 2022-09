Olympischer Käse aus dem Gamperdonatal

Senn Thomas Helbock war mit seinen Käse-Einreichungen sehr erfolgreich.

In Galtür fand am vergangenen Wochenende die 28. Internationale Almkäseolympiade statt. Käseproduzenten aus vier Ländern präsentierten dort ihre Spezialitäten einer Fachjury. Mehr als 100 Sennerinnen und Senner aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz trafen aufeinander, um den besten Käse zu küren und kämpften um die goldene Sennerharfe. Die Fachjury bewertete die eingereichten Käsesorten. Dabei konnten auch die Besucher die Spezialitäten probieren. Thomas Helbock und sein Team verarbeiteten im vergangenen Alpsommer die Milch der auf der Alpe Gamperdona weidenden 137 Kühe. Unter anderem wurden Alp- und Bergkäse produziert.

Schon beim Käseanschnitt im August beim Senntum in der „Gamperdond“ war klar, der Alpkäse ist hervorragend gelungen. Dies erkannte auch die Fachjury in Galtür und zeichnete den Alpkäse „mild“ in der Gruppe Schnittkäse unter 45% F.i.T. mit der Sennerharfe in Gold aus. Zwei weitere Sennerharfen in „Gold“ erhielt der preisgekrönte Senner Thomas Helbock für seinen „Bergkäse alt“ und „Bergkäse 2 Jahre“. Der Bergkäse mild aus der Gruppe Bergkäse Almperiode 2022 wurde mit der Sennerharfe in Bronze ausgezeichnet. Herzliche Gratulation dem „Goldsenn“ Thomas Helbock und seinem Team der Alpe Gamperdona für die hervorragende Sennarbeit und den verdienten Auszeichnungen!