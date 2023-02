Olympische Flötensoli im Orchester

Stadtorchester Feldkirch begeisterte mit vielseitigem Konzert im Landeskonservatorium

FELDKIRCH Mit der Ouvertüre zu Domenico Cimarosas „L’olimpiade“ wurde das Konzert des Stadtorchesters Feldkirch unter der Leitung von Gábor Kozma in der Kapelle der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik wahrhaft olympisch eröffnet. Das für zwei Flöten und Orchester geschriebene Werk gab den beiden Solisten Raphael Leone und Jovana Subić die Gelegenheit, sich mit ihrem Flötenspiel im Wechsel mit dem Orchester meisterhaft in Szene zu setzen.

Während Raphael Leone als Orchestermusiker u.a. bei den Wiener Symphonikern in Erscheinung trat und als Professor am Mozarteum Salzburg und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien lehrt, studierte Jovana Subić Querflöte bei Eugen Bertel am Vorarlberger Landeskonservatorium (heute Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik) und später bei Michael Cede und Günther Handl am Landeskonservatorium Innsbruck. Beiden ließen speziell in den Solopassagen ihr Talent auf der Flöte aufblitzen. Als Zugabe gaben sie noch ein Duett von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten.